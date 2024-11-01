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    Личка высказался о ничьей «Динамо» и «Ростова»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Первый тайм у нас был хороший, старались играть с мячом, искать моменты, один раз получилось.

    Во втором тайме начали больше играть на фарт, выбивать мяч и смотреть, что получится. Можно сказать, что во втором тайме футбола не было.

    Будем стараться набрать очки в следующей игре. «Ростов» старался и бился, мы видели у них низкий блок, схему 5–4–1», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2024 23:11
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