Личка высказался о ничьей «Динамо» и «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ростова».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Динамовцы пропустили из-за вратарской ошибки.

«Первый тайм у нас был хороший, старались играть с мячом, искать моменты, один раз получилось.

Во втором тайме начали больше играть на фарт, выбивать мяч и смотреть, что получится. Можно сказать, что во втором тайме футбола не было.

Будем стараться набрать очки в следующей игре. «Ростов» старался и бился, мы видели у них низкий блок, схему 5–4–1», – сказал Личка.