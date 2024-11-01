Гендиректор «Динамо Мх» сказал, вмешивается ли Гаджиев в тренировочный процесс

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание президента «Легиона» Шамиля Лахиялова о том, что главный тренер бело-голубых Хасанби Биджиев делает свою работу под руководством президента клуба Гаджи Гаджиева.

– Это действительно так?

– Я такого не слышал. Гаджи Муслимович является президентом клуба, естественно, он большой тренер, большой специалист. Смотрит, но никто не влезает в тренировочный процесс.

– У Биджиева высокий кредит доверия?

– Приличный. Пока никаких вопросов к нему нет.

– Поделитесь ожиданиями от вашего матча с «Зенитом».

– С чемпионом всегда играть почетно. Тем более на такой большой арене. Будет интересно. Мне будет вдвойне интересно увидеть Сергея Богдановича, Вильяма Оливейру, с которыми я работал. Для нас важно набирать очки, поэтому все настроены на положительный результат. Будет сложно, но мы будем играть.