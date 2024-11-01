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    • Гендиректор «Динамо Мх» сказал, вмешивается ли Гаджиев в тренировочный процесс

    Гендиректор «Динамо Мх» сказал, вмешивается ли Гаджиев в тренировочный процесс

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание президента «Легиона» Шамиля Лахиялова о том, что главный тренер бело-голубых Хасанби Биджиев делает свою работу под руководством президента клуба Гаджи Гаджиева.

    – Это действительно так?

    – Я такого не слышал. Гаджи Муслимович является президентом клуба, естественно, он большой тренер, большой специалист. Смотрит, но никто не влезает в тренировочный процесс.

    – У Биджиева высокий кредит доверия?

    – Приличный. Пока никаких вопросов к нему нет.

    – Поделитесь ожиданиями от вашего матча с «Зенитом».

    – С чемпионом всегда играть почетно. Тем более на такой большой арене. Будет интересно. Мне будет вдвойне интересно увидеть Сергея Богдановича, Вильяма Оливейру, с которыми я работал. Для нас важно набирать очки, поэтому все настроены на положительный результат. Будет сложно, но мы будем играть.

    • Матч «Зенит» – «Динамо Мх» пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 мск.
    • Махачкалинцы занимают 11-е место в РПЛ с 12 очками после 13 туров. Петербуржцы идут 2-ми с 30 баллами.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    01.11.2024 08:09
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