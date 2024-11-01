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    • Ловчев обвинил легионеров «Спартака» в непонимании важности противостояния с ЦСКА

    Ловчев обвинил легионеров «Спартака» в непонимании важности противостояния с ЦСКА

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у красно-белых нет особого настрояния на матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – Не думаю, что перед игрой есть фаворит. Это особая история, эти матчи не подходят под какую‑то характеристику. Многое зависит от состава. Думаю, будет равная встреча, а болеть, конечно, буду за «Спартак».

    – Для «Спартака» важно победить в таком матче?

    – Раньше народ был другой. Футболисты понимали, что болельщики переживают за команду. Сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака». Я не вижу особого настроя. Многие футболисты красно‑белых не знают, кто такие братья Старостины и почему им установлен памятник за воротами стадиона.

    – То есть условные Бонгонда, Мартинс и Жозе не знают этого?

    – Может, кто‑то один и знает, но в целом – нет. Они не понимают, что это основатели «Спартака» и так далее. По идее они должны это знать, но, так как меняются спортивные руководители и владельцы клуба, этого не происходит. Тот же Федун в первом интервью сказал, что является болельщиком киевского «Динамо».

    Как это можно было сказать, владея «Спартаком»? Я этого не понимаю. Когда ты принимаешь кого‑то в клуб, надо воспитывать его в спартаковском духе. В «Спартаке» в общей массе играют квалифицированные футболисты, а в ЦСКА есть основной состав, а запасные не дотягивают [до этого уровня].

    • Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2024 07:49
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    Комментарии (14)
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    andrei-sarap-yandex
    1730439317
    долой ЗОБНИН и его ОПГ банда.....ДОЛОЙ ЛИМИТ
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    Spartak_forv@
    1730444632
    Ну вот,допустим знают они кто такие Старостины,может быть даже Ловчева знают,и что им это даст?Нам футболисты хорошие нужны,а не историки клуба)
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    Борис34684
    1730445362
    Матчи ЦСКА и Спартака всегда непредсказуемы и интересны в любом случае. Это дерби считающееся главным, очень многим корежит мозги, особенно голубеньким с Невы. Что тут скажешь,обтекайте.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1730446784
    Ловчев всё в кучу собрал, целый винигрет, не видит он настроя у команды, а как ты увидишь? Ты же не находишься в коллективе,не видишь тренировочный процесс, ну а подкинуть говна в сторону своей бывшей команды Ловчев любитель.
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    Лицом_на_клаве
    1730449820
    Федуну нужен был Спартак ради земель вокруг стадиона. Он строил стадион, только ради этого.
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    Интерес
    1730450129
    Кнехт не обязан знать,в каком веке и какой коназ победил в битве при монастыре, в ныне не существующей стране.Дали деньги-гордо идёт вперёд,получил по мурсалам-бежит первый.
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    Питерский князь
    1730453179
    Зато, легионеры, знают все номера телефонов проктологов.
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