Ловчев обвинил легионеров «Спартака» в непонимании важности противостояния с ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у красно-белых нет особого настрояния на матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Не думаю, что перед игрой есть фаворит. Это особая история, эти матчи не подходят под какую‑то характеристику. Многое зависит от состава. Думаю, будет равная встреча, а болеть, конечно, буду за «Спартак».

– Для «Спартака» важно победить в таком матче?

– Раньше народ был другой. Футболисты понимали, что болельщики переживают за команду. Сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака». Я не вижу особого настроя. Многие футболисты красно‑белых не знают, кто такие братья Старостины и почему им установлен памятник за воротами стадиона.

– То есть условные Бонгонда, Мартинс и Жозе не знают этого?

– Может, кто‑то один и знает, но в целом – нет. Они не понимают, что это основатели «Спартака» и так далее. По идее они должны это знать, но, так как меняются спортивные руководители и владельцы клуба, этого не происходит. Тот же Федун в первом интервью сказал, что является болельщиком киевского «Динамо».

Как это можно было сказать, владея «Спартаком»? Я этого не понимаю. Когда ты принимаешь кого‑то в клуб, надо воспитывать его в спартаковском духе. В «Спартаке» в общей массе играют квалифицированные футболисты, а в ЦСКА есть основной состав, а запасные не дотягивают [до этого уровня].

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE