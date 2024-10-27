Погребняк – о месячных тратах: «30 тысяч – это в любом случае нет»

Павел Погребняк прокомментировал резонансное высказывание вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

– Латышонок говорит, что может с комфортом прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Как думаете, есть в этих словах правда?

– Евгений, наверное, слишком минимизировал свои затраты. Все-таки это тяжело сделать. Другие игроки называют более актуальные суммы, кто-то говорил про 150 тысяч – это уже ближе к правде.

– А сколько денег лично вам нужно в месяц?

– Если учесть расходы на семью, то это одна сумма. А если только на себя – то другая. Понятно, что 30 тысяч – это в любом случае нет. Фиксированной суммы нет, все зависит от месяца.