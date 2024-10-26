Тедеев раскрыл роль Черчесова в трансфере Дзюбы в «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что перед трансфером нападающего Артема Дзюбы советовался со Станиславом Черчесовым.

«Тема Дзюбы всe время на поверхности. Я и сегодня считаю его одним из лучших, если не лучшим нападающим, который есть в стране. Не потому, что он здесь и сейчас в моей команде. Этот игрок пригодится любой команде, в том числе и сборной. Но есть определенные мнения. Тренерский штаб сборной лучше знает, что делать в данной ситуации, поэтому тут что‑то советовать и говорить о чем‑то слишком громко нет смысла. Я так вижу эту ситуацию.

Мне позвонил спортивный директор и сказал о возможности пригласить Дзюбу. Это зависело и от его желания. И я очень быстро дал ответ, не посоветовавшись ни с кем, потому что мне безумно хотелось, чтобы такой футболист пришел в команду.

А уже впоследствии, когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым, он мой земляк, мой старший, человек, к которому я с большим уважением отношусь, как и ко многим футболистам из Осетии прошлых лет, людям, которые очень многое сделали для развития футбола, поэтому его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми», – сказал Тедеев.