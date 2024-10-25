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    • Дюков ответил, почему российские боксеры участвуют в международных турнирах

    Дюков ответил, почему российские боксеры участвуют в международных турнирах

    Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему федерация бокса России успешнее отстаивает интересы спортсменов на международном уровне.

    – Умар Кремлев на совете при президенте по спорту сказал, что тяжело в одного заниматься международной деятельностью. Вас не удивили его слова, будто РФС оказался в стороне и якобы международными делами в стране занимается только одна федерация?

    – Умар Назарович говорил о том, чтобы наша сборная и спортсмены выступали под нашим флагом и гимном. Наша федерации и наша сборная как раз играет под своим флагом и гимном.

    Что касается игр в официальных международных турнирах, то тут есть понятные сложности. Надо отдать должное боксерам, которые добились серьезных успехов.

    Но если говорить объективно, в командных и игровых видах спорта этого добиться гораздо сложнее, мы это видим не только на примере футбола.

    Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальных международным соревнованиям.

    • Российский спорт попал под санкции в феврале 2022 года.
    • Футбольная сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и Лигу наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сменить Дюкова на Кремлёва и всё сдвинется с места.
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