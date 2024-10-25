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    • Радимов сказал, почему предпочитает критиковать из телестудии вместо работы тренером

    Радимов сказал, почему предпочитает критиковать из телестудии вместо работы тренером

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо», «Крыльев Советов», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов, рассказал, что пока не планирует продолжать карьеру тренера.

    – Наше предыдущее интервью вышло с заголовком «Я больше никогда не буду тренером». Сейчас на языке вертится то же самое?

    – Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду... Куда-то прийти, чтобы через десять туров услышать от начальника: «Я по-другому вижу»? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным.

    Вот Карпин пришел в «Ростов» всерьез и надолго, все выстроил. Четкая система: раскручивают молодых футболистов – продают. Чемпионат они не выиграют, это ясно. Но цену себе знают.

    У Карпина два ассистента-испанца. Еще один работает в академии. Все отлажено. Чья школа сегодня лучшая в мире? Кто в 2024-м выиграл Лигу чемпионов, Евро и Олимпиаду? Испанцы! Карпин работает по их схеме. Вот под такую модель, вдолгую, я бы с удовольствием подписался.

    • Ранее Радимов возглавлял «Зенит-2».
    • Он является советником генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола.
    • С июня 2023-го по июль 2024 года Радимов был главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Иван Петров 1986
    1729846200
    Потому что у тренера требуется наличие хоть какого-то ума, а у радимого-буланого его вообще нет.
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    The only one
    1729847584
    Вот под такую модель, вдолгую, я бы с удовольствием подписался.- Да кому ты нужен недотренер...
    Ответить
    С-Петр-google
    1729847731
    Просто лошара питерский
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    шахта Заполярная
    1729848872
    Радимов. Хочу быть тренером. А мозги есть? А что это? Ясно. Иди на срачтв языком работать, там мозги не требуются
    Ответить
    k611
    1729849057
    Языком трепать проще, а для тренерской работы задатки нужны и там пахать надо.
    Ответить
    Борис34684
    1729849111
    Ну хоть честно признался.
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    nik55
    1729851240
    признал что как тренер полный 0
    Ответить
    Питерский князь
    1729851272
    Я не понял, он хочет стать тренером Барсы или Реала? :)))
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    Plyash
    1729851777
    Недоделок Питерский,твоё истинное дело только сотрясать воздух из ящика,прикидываясь экспертом,да кормить очередную "жену",прикидываясь мужем.Чмо лазурно-голубенькое.
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    raritet
    1729851967
    Потому что ответственности никакой. Говори любой текст- все пройдет. А отвптственность тренера- это просто диаметрально противоположная стратегия- меньше слов, больше дела.
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