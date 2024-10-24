Глушаков назвал лучшего российского футболиста XXI века

Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков согласился с мнением, что лучшим российским футболистом XXI века является Андрей Аршавин.
– Согласны, что Андрей Аршавин – лучший российский футболист XXI века?
– Наверное, да. Но многих еще могу отметить – Головин, Миранчук, Павлюченко, Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе.
- Аршавин на профессиональном уровне играл в 1999–2018 годах за сборную России, «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат» (Казахстан).
- В составе петербургского клуба полузащитник три раза становился чемпионом страны и по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также на его счету бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и попадание в число номинантов на премию «Золотой мяч».