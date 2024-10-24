Глушаков назвал лучшего российского футболиста XXI века

Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков согласился с мнением, что лучшим российским футболистом XXI века является Андрей Аршавин.

– Согласны, что Андрей Аршавин – лучший российский футболист XXI века?

– Наверное, да. Но многих еще могу отметить – Головин, Миранчук, Павлюченко, Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе.