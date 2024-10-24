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    Глушаков назвал лучшего российского футболиста XXI века

    Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков согласился с мнением, что лучшим российским футболистом XXI века является Андрей Аршавин.

    – Согласны, что Андрей Аршавин – лучший российский футболист XXI века?

    – Наверное, да. Но многих еще могу отметить – Головин, Миранчук, Павлюченко, Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе.

    • Аршавин на профессиональном уровне играл в 1999–2018 годах за сборную России, «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат» (Казахстан).
    • В составе петербургского клуба полузащитник три раза становился чемпионом страны и по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также на его счету бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и попадание в число номинантов на премию «Золотой мяч».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1729782060
    Тоже потом, как Мостовой, будет жаловаться, что в тренеры не берут ...
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    The only one
    1729783485
    Чё, серьёзно?
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    NewLife
    1729783496
    Конечно же, скромняга, говнюк Глушаков)) Эксклюзив для помойного РБ Спорта))))
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    saf05
    1729784935
    , Вот глушак лизнул так лизнул, наверное попросил Андрюшу на работу в синит устроить
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    Mirak92
    1729785117
    Наверное согласен, нежели, чем нет
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    Айболид
    1729789103
    Нормально так у некоторых полыхнуло ))
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