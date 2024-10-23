Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Игра состоится 23 октября, начало встречи запланировано на 21:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Дюпин, Оласа, Арутюнян, Кайо, Олусегун, Газинский, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Шоштарич, Шнапцев, Баженов, Карапузов, Глейзер, Веснер, Мухин, Царукян.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

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