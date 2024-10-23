Юран предложил доступного соперника для сборной России

Сергей Юран порассуждал о том, с кем могла бы сыграть сборная России.

– Не считаете, что матч со сборной легионеров РПЛ был бы гораздо интереснее [чем игра с Сирией]?

– Нужно прорабатывать такие варианты. Дело в том, что многие легионеры играют за свои национальные команды в паузу.

Хороший пример был в СССР. Тогда была первая сборная и вторая. Сейчас можно тоже собрать вторую сборную и сыграть с ней, если не получается найти соперников.

Игроки будут стремиться в первую сборную. Спасибо РФС, что они ищут соперников, но надо прорабатывать вариант со сборной легионеров и второй сборной.