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    Юран предложил доступного соперника для сборной России

    Сергей Юран порассуждал о том, с кем могла бы сыграть сборная России.

    – Не считаете, что матч со сборной легионеров РПЛ был бы гораздо интереснее [чем игра с Сирией]?

    – Нужно прорабатывать такие варианты. Дело в том, что многие легионеры играют за свои национальные команды в паузу.

    Хороший пример был в СССР. Тогда была первая сборная и вторая. Сейчас можно тоже собрать вторую сборную и сыграть с ней, если не получается найти соперников.

    Игроки будут стремиться в первую сборную. Спасибо РФС, что они ищут соперников, но надо прорабатывать вариант со сборной легионеров и второй сборной.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1729697622
    Хорошая идея. Одни плюсы. Вот есть у нас сборная неликвидных петухов, это срамтак. Нормальные туда не идут.
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    Интерес
    1729698064
    Вроде это мнение уже публиковалось перед октябрьской паузой на отдых подзаборной.
    Ответить
    7:1
    1729698637
    что за вторая сборная? чем она занималась и с кем играла? в ней смысл вообще был?
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