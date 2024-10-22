Ари оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Экс-нападающий сборной России Ари рассказал о своем отношении к потенциальному приглашению Дугласа Сантоса в национальную команду.

21 октября бразилец стал гражданином РФ.

Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».

– Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть ещe один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.

– Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?

– У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением.