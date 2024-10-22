Ари оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Экс-нападающий сборной России Ари рассказал о своем отношении к потенциальному приглашению Дугласа Сантоса в национальную команду.
- 21 октября бразилец стал гражданином РФ.
- Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».
– Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть ещe один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.
– Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?
– У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.