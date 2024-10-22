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    • Карпин объяснил свое заявление, что «мы уже 20 лет идeм не туда»

    Карпин объяснил свое заявление, что «мы уже 20 лет идeм не туда»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал не вырывать фразы из контекста в его интервью Федору Смолову.

    • Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

    – Что вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идeм не туда?»

    – Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймeт, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Карпин тренирует сборную с 2021 года, а «Ростов» – с 2017-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    1729617432
    Видимо,следует уточнить :С 2008 года,когда остзейский барон фон Карпинс(почётный донской казак )возглавил "Спартак"?
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