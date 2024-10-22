Карпин объяснил свое заявление, что «мы уже 20 лет идeм не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал не вырывать фразы из контекста в его интервью Федору Смолову.

Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

– Что вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идeм не туда?»

– Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймeт, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста.