Павлюченко против Дугласа Сантоса в сборной России: «Потому что он топовый футболист»

Роман Павлюченко раскритиковал потенциальное приглашение Дугласа Сантоса в сборную России.
- 21 октября бразилец стал гражданином РФ.
- Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».
«Главное – чтобы он не играл за сборную России. Потому что он топовый футболист. Я про футболиста Ари говорил, про Гилерме. Они классные, это те футболисты, которые украшают наш чемпионат. Благодаря таким игрокам наш чемпионат становится сильнее.
Но послушайте, у нас в стране 140 миллионов человек живет, и мы даем гражданство бразильцу, берем его в сборную России. Мне кажется, лучше взять молодого, талантливого парня, дать ему шанс, чтобы он себя проявил, посмотреть.
Причем мы сейчас нигде не участвуем. У нас много футболистов с российским гражданством, наши русские ребята. Пусть даже мы не будем выигрывать ничего, но зато будут играть наши ребята.
Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда еще согласен давать паспорта и приглашать в сборную.
Но нас огромная страна. У нас что, футболистов нет? Зачем мы даем паспорт, чтобы приглашать в сборную? Я просто против этого. Давать паспорт еще нормально, но приглашать в сборную России – не знаю.
Конечно, Валерий Карпин сам решает, но я противник того, чтобы бразилец получал паспорт и вызывался в сборную России.
Хотя я лично ничего не имею против самого Сантоса. Дуглас – хороший, сильный футболист, но эта ситуация меня чуть-чуть напрягает», – сказал Павлюченко.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.