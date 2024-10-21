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    • Павлюченко против Дугласа Сантоса в сборной России: «Потому что он топовый футболист»

    Павлюченко против Дугласа Сантоса в сборной России: «Потому что он топовый футболист»

    Роман Павлюченко раскритиковал потенциальное приглашение Дугласа Сантоса в сборную России.

    • 21 октября бразилец стал гражданином РФ.
    • Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».

    «Главное – чтобы он не играл за сборную России. Потому что он топовый футболист. Я про футболиста Ари говорил, про Гилерме. Они классные, это те футболисты, которые украшают наш чемпионат. Благодаря таким игрокам наш чемпионат становится сильнее.

    Но послушайте, у нас в стране 140 миллионов человек живет, и мы даем гражданство бразильцу, берем его в сборную России. Мне кажется, лучше взять молодого, талантливого парня, дать ему шанс, чтобы он себя проявил, посмотреть.

    Причем мы сейчас нигде не участвуем. У нас много футболистов с российским гражданством, наши русские ребята. Пусть даже мы не будем выигрывать ничего, но зато будут играть наши ребята.

    Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда еще согласен давать паспорта и приглашать в сборную.

    Но нас огромная страна. У нас что, футболистов нет? Зачем мы даем паспорт, чтобы приглашать в сборную? Я просто против этого. Давать паспорт еще нормально, но приглашать в сборную России – не знаю.

    Конечно, Валерий Карпин сам решает, но я противник того, чтобы бразилец получал паспорт и вызывался в сборную России.

    Хотя я лично ничего не имею против самого Сантоса. Дуглас – хороший, сильный футболист, но эта ситуация меня чуть-чуть напрягает», – сказал Павлюченко.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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