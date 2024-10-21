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    Ловчев прокомментировал игру Абены против «Краснодара»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался об игре защитника команды Миенти Абены.

    • Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «Я не за то, чтобы снять тренера и разогнать всю команду, но когда он начинает защищать Абену… Абена сыграл этот матч безобразно. Он медленный игрок, даже догнать не может никого, в обороне пожар.

    В одной игре это Даниил Денисов творит, в другой – Абена. Тренер, вы можете научить их играть коллективно?» – сказал Ловчев.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1729530128
    Они и сыграли коллективно,-в ящик.Коллективный суицид.
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    timon2401
    1729531376
    ну если ни кому до Станковича это не удалось, мало вероятно что и у него это получится...плюс ещё так же приперли))) единственное не понятно почему не Дуарте, а Литвинов и Абена????? тут конечно хотелось бы хоть что то услышить от главного тренера..
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    raritet
    1729531716
    Вот все взялись кромсать защитника, а смысл? Просто Краснодар сейчас на великолепном уровне. Кардобу возьмут и не нужно будет уже беспокоится за Абену. Многие массивные защитники страдают недостаточной
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    Awaydays
    1729532071
    Поменяли шашлычника на зулуса, и ещё удивляются, почему не в тройке. Там даже со своими габаритами игрок позицию выбрать нормально не может, чтобы компенсировать отсутствие скорости
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