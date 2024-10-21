Ловчев прокомментировал игру Абены против «Краснодара»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался об игре защитника команды Миенти Абены.

Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Я не за то, чтобы снять тренера и разогнать всю команду, но когда он начинает защищать Абену… Абена сыграл этот матч безобразно. Он медленный игрок, даже догнать не может никого, в обороне пожар.

В одной игре это Даниил Денисов творит, в другой – Абена. Тренер, вы можете научить их играть коллективно?» – сказал Ловчев.