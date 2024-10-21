Шалимов обвинил игрока «Спартака» в неуважении к персоналу

Бывший спартаковец Игорь Шалимов недоволен действиями Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).

«Удивлен тем, как после замены повел себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Деян Станкович пошел и высказал ему.

Злиться на себя надо – за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов. Но это не только к Барко вопрос, нет в целом комбинационной игры, это заметно со стадиона. Барко получает вдалеке от ворот мяч – и не видит адресов. Причем нет адресов не только у Барко, но и у центральных защитников», – сказал Шалимов.