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    • Шалимов обвинил игрока «Спартака» в неуважении к персоналу

    Шалимов обвинил игрока «Спартака» в неуважении к персоналу

    Бывший спартаковец Игорь Шалимов недоволен действиями Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).

    «Удивлен тем, как после замены повел себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Деян Станкович пошел и высказал ему.

    Злиться на себя надо – за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов. Но это не только к Барко вопрос, нет в целом комбинационной игры, это заметно со стадиона. Барко получает вдалеке от ворот мяч – и не видит адресов. Причем нет адресов не только у Барко, но и у центральных защитников», – сказал Шалимов.

    • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • Он ни разу не забил за «Спартак» с игры в РПЛ.
    • «Спартак» идет в лиге 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1729523792
    Отправить соплю зелёную в Спартак-2 до окончания контракта
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    Литейный 4 (returned)
    1729524025
    Свинство! Псих натуральный! Стыдно за антинародных! Гыгыгы
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    Цугундeр
    1729524740
    Всецело и всесторонне поддерживаю Шалю!! В первый раз.)
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    timon2401
    1729526071
    ещё не много и положит Барко на игру((( он то в футбол приехал играть, а тут Умяров и прочие "светлое будущее" российского футбола..как бы не относился негативно к Зениту, но то что они максимально всеми правдами и не правдами отказываются от паспортистов заслуживает похвалы))
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