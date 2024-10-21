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    Радимов объяснил смысл натурализации Дугласа Сантоса

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал натурализацию латераля Дугласа Сантоса.

    «Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут и он захотел получить паспорт – я только за.

    Во-вторых, Сантос везде доказал свой профессионализм и состоятельность. В третьих, он отличный футболист и мы все это знаем, говорить об этом излишне.И если Карпин посчитает, что он поможет сборной, то добро пожаловать в сборную! Марио Фернандес играл, разве не приносил пользу?

    Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране», – сказал Радимов.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас сможет играть за сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии (1)
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    Александр.Т.
    1729519286
    Хм походу теперь Соболь и на замены выходить не будет .
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