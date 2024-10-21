Футболист «Сибири» сломал челюсть одноклубнику во время драки

Капитана «Сибири» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику новосибирцев Константину Попову. Болельщица Ольга, представившая близким другом семьи Попова, сообщила, что футболисту была проведена операция.

«Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как.

Все молчат и всe скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны», – сообщила Ольга в официальной группе клуба в VK под постом о стартовом составе команды на домашний матч с курским «Авангардом» (3:0) в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

Как добавила женщина, это был личный конфликт.

Информацию о драке опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black».

«Сразу несколько источников редакции, близких к футбольному клубу, подтвердили драку на тренировке команды и последующую госпитализацию молодого полузащитника», – сообщили в «АСТ-54».

На сайте «Сибири» никакой информации о травме 22-летнего Попова нет.