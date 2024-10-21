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    • Футболист «Сибири» сломал челюсть одноклубнику во время драки

    Футболист «Сибири» сломал челюсть одноклубнику во время драки

    Капитана «Сибири» 37-летнего Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть полузащитнику новосибирцев Константину Попову. Болельщица Ольга, представившая близким другом семьи Попова, сообщила, что футболисту была проведена операция.

    «Он в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как.

    Все молчат и всe скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны», – сообщила Ольга в официальной группе клуба в VK под постом о стартовом составе команды на домашний матч с курским «Авангардом» (3:0) в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

    Как добавила женщина, это был личный конфликт.

    Информацию о драке опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black».

    «Сразу несколько источников редакции, близких к футбольному клубу, подтвердили драку на тренировке команды и последующую госпитализацию молодого полузащитника», – сообщили в «АСТ-54».

    На сайте «Сибири» никакой информации о травме 22-летнего Попова нет.

    • Клуб ранее назывался «Новосибирск» и был переименован в «Сибирь» летом.
    • Попов провел за команду в этом сезоне 8 матчей, Нарылков – 3.

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    Источник: НГС

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1729500719
    В Сибири климат суровый, и видимо люди тоже.
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    k611
    1729501191
    Боксом видимо занимался
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    ...уефан
    1729505223
    ...крепки кулаки, а челюсти хрустальны)... Коллектив - дело тонкое, особенно спортивный, тем более сибирский)...
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