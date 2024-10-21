«Жестко»: Писарев оценил решение Рахимова заменить игрока «Рубина» в 1-м тайме

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на эпизод из матча «Рубин» – «Динамо» (0:4).

Энри Мукба дебютировал за казанцев, выйдя в стартовом составе.

Форвард заработал пенальти в свои ворота, сыграв рукой.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заменил футболиста на 39-й минуте.

«Вообще не его позиция. Мне кажется, это довольно сурово. Нужно знать психотип, но (игрок) может сломаться. Жестко. Я бы так не поступил. Хотя бы перерыва надо было дождаться, спросить у него, как он. А так показательно убирать»… – сказал Писарев.