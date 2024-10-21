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    • «Жестко»: Писарев оценил решение Рахимова заменить игрока «Рубина» в 1-м тайме

    «Жестко»: Писарев оценил решение Рахимова заменить игрока «Рубина» в 1-м тайме

    Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на эпизод из матча «Рубин»«Динамо» (0:4).

    • Энри Мукба дебютировал за казанцев, выйдя в стартовом составе.
    • Форвард заработал пенальти в свои ворота, сыграв рукой.
    • Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заменил футболиста на 39-й минуте.

    «Вообще не его позиция. Мне кажется, это довольно сурово. Нужно знать психотип, но (игрок) может сломаться. Жестко. Я бы так не поступил. Хотя бы перерыва надо было дождаться, спросить у него, как он. А так показательно убирать»… – сказал Писарев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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