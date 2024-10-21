Реакция Мостового на возможную натурализацию Дугласа Сантоса

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможной натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

Ранее сообщалось, что бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную.

«Вряд ли Дуглас Сантос делает это для сборной России. У нас уже был Марио Фернандес. Хороший игрок, спору нет, молодец. Но когда в стране при этом постоянно говорят, что у нас все развивается, а спустя пять-десять лет смотрим – и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем.

Я ничего против паспорта не имею. Границы давно открыты, получай любые документы, если закон позволяет. Тем более Дуглас Сантос – один из лучших игроков в чемпионате. Значит, освободится место под еще одного легионера.

Всегда говорил – не паспорта играют в футбол. Мы же видим у «Зенита» и «Краснодара» по девять-десять иностранцев в составе. Будь я их тренером, так же бы поступал, раз эти игроки сильнее. Ведь и сам играл в Испании, был там легионером и оказывался сильнее местных», – сказал Мостовой.