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    • Реакция Мостового на возможную натурализацию Дугласа Сантоса

    Реакция Мостового на возможную натурализацию Дугласа Сантоса

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможной натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

    Ранее сообщалось, что бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную.

    «Вряд ли Дуглас Сантос делает это для сборной России. У нас уже был Марио Фернандес. Хороший игрок, спору нет, молодец. Но когда в стране при этом постоянно говорят, что у нас все развивается, а спустя пять-десять лет смотрим – и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем.

    Я ничего против паспорта не имею. Границы давно открыты, получай любые документы, если закон позволяет. Тем более Дуглас Сантос – один из лучших игроков в чемпионате. Значит, освободится место под еще одного легионера.

    Всегда говорил – не паспорта играют в футбол. Мы же видим у «Зенита» и «Краснодара» по девять-десять иностранцев в составе. Будь я их тренером, так же бы поступал, раз эти игроки сильнее. Ведь и сам играл в Испании, был там легионером и оказывался сильнее местных», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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