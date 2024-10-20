Нигматуллин оценил кандидатуру Тихонова на пост главного тренера «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы ухода главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

– «Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть «Спартак». При всех инвестициях и народной любви к команде. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо для московского «Спартака».

– Болельщики «Спартака» уже обсуждают кандидатуру Тихонова. Как думаете, он готов?

– Конечно, руководству нужно определенное мужество для этого. Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец, сойдет на нет. И мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив.

Но здесь есть много нюансов. Один из них – большая неустойка Станковичу. И его действия нужно все же оценивать по исходу целого сезона. Сейчас прошло всего лишь 12 туров. Но пока это далеко не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. При всем уважении к прославленному футболисту.

Но хороший футболист – это не всегда хороший тренер. Надеюсь, что это не про Станковича и он найдет время выправить ситуацию. Но пока таких предпосылок не сильно видно.