Нигматуллин оценил кандидатуру Тихонова на пост главного тренера «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы ухода главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
– «Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть «Спартак». При всех инвестициях и народной любви к команде. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо для московского «Спартака».
– Болельщики «Спартака» уже обсуждают кандидатуру Тихонова. Как думаете, он готов?
– Конечно, руководству нужно определенное мужество для этого. Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец, сойдет на нет. И мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив.
Но здесь есть много нюансов. Один из них – большая неустойка Станковичу. И его действия нужно все же оценивать по исходу целого сезона. Сейчас прошло всего лишь 12 туров. Но пока это далеко не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. При всем уважении к прославленному футболисту.
Но хороший футболист – это не всегда хороший тренер. Надеюсь, что это не про Станковича и он найдет время выправить ситуацию. Но пока таких предпосылок не сильно видно.
- «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
- Станкович возглавил «Спартак» нынешним летом. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года.
- Андрей Тихонов сейчас возглавляет красноярский «Енисей», выступающий в Первой лиге.