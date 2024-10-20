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    • Нигматуллин оценил кандидатуру Тихонова на пост главного тренера «Спартака»

    Нигматуллин оценил кандидатуру Тихонова на пост главного тренера «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы ухода главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    – «Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть «Спартак». При всех инвестициях и народной любви к команде. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо для московского «Спартака».

    – Болельщики «Спартака» уже обсуждают кандидатуру Тихонова. Как думаете, он готов?

    – Конечно, руководству нужно определенное мужество для этого. Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец, сойдет на нет. И мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив.

    Но здесь есть много нюансов. Один из них – большая неустойка Станковичу. И его действия нужно все же оценивать по исходу целого сезона. Сейчас прошло всего лишь 12 туров. Но пока это далеко не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. При всем уважении к прославленному футболисту.

    Но хороший футболист – это не всегда хороший тренер. Надеюсь, что это не про Станковича и он найдет время выправить ситуацию. Но пока таких предпосылок не сильно видно.

    • «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
    • Станкович возглавил «Спартак» нынешним летом. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года.
    • Андрей Тихонов сейчас возглавляет красноярский «Енисей», выступающий в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.10.2024 21:04
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    Комментарии (8)
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    САДЫЧОК
    1729447863
    Тихонов как тренер Ноль! У него просто нет тренерских мозгов да и не только! Достойный кандидат Парфенов, который намного сильнее всяких Шалимовых, Карпиных, Юранов!.
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    ...уефан
    1729448094
    ...вот из какой ноздри писарчук вытащил то, что болелы Спартака уже обсуждают кандидатуры тренеров, а тем более,якобы предлагают Тихонова!?...
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    Цугундeр
    1729448152
    Тиша слишком хороший человек для такой сволочной должности...
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    Desma
    1729448470
    Тихонов хороший мужик, но далеко не тренер, который может давать результат. Его стезя - ФНЛ, где свои пацаны, которых можно понять, которым можно и навтыкать по самое не могу. Что он может сказать миллионерам Барко, Мартинсу, Угальде...., купленных за бешеные деньги? Им по х.., собака лает, караван идет.
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    Интерес
    1729448480
    Станкович оказался реинкарнацией Абаскаля.Оба относятся к категории экспериментаторов,а то и "экскрементаторов"...Учатся на хрюшках.
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    Литейный 4 (returned)
    1729449451
    Значит уже замочили ссаную тряпку для Станковича физрука! Гыгыгы
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    NewLife
    1729449818
    РБ Спорт опять завел заезженную пластинку Нигматулина, 0стоpizdili уже.
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    alefreddy
    1729452115
    советчики все уже решили-лучше качественных игроков привезли
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