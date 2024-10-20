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    Федун прокомментировал игру Абены против «Краснодара»

    Экс-член совета директоров «Спартака» и брат бывшего владельца клуба Леонида Федуна Андрей Федун оценил игру новичков клуба.

    – Вы высказывались по трансферам, положительно оценивали Эсекьеля Барко...

    – Я не хочу лезть в трансферы. Есть генеральные директоры, большой «Лукойл», куча людей, занимающихся этим делом... Я в этом нихрена не понимаю! Когда выигрывают – хорошо. Когда проигрывают – это очень плохо. В этот раз – очень плохо.

    • Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    – Как вам игра Абены?

    – Дерьмо периодически гонят на всех. Того же Угальде обсирали – и ничего, нормальный игрок по итогу. Может, и Абена в другой ситуации сыграет лучше. Пусть тут разбираются спортивные директоры.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Иван Петров 1986
    1729426383
    А где комментарии по игре?
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