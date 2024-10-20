Федун прокомментировал игру Абены против «Краснодара»

Экс-член совета директоров «Спартака» и брат бывшего владельца клуба Леонида Федуна Андрей Федун оценил игру новичков клуба.

– Вы высказывались по трансферам, положительно оценивали Эсекьеля Барко...

– Я не хочу лезть в трансферы. Есть генеральные директоры, большой «Лукойл», куча людей, занимающихся этим делом... Я в этом нихрена не понимаю! Когда выигрывают – хорошо. Когда проигрывают – это очень плохо. В этот раз – очень плохо.

Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Как вам игра Абены?

– Дерьмо периодически гонят на всех. Того же Угальде обсирали – и ничего, нормальный игрок по итогу. Может, и Абена в другой ситуации сыграет лучше. Пусть тут разбираются спортивные директоры.