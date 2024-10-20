Генич назвал ответственного за 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

«Деян Станкович начал играть в три центральных защитника. Целиком и полностью ответственность на сербе.

Ты не можешь наигрывать тактику на матч, когда защитника Миенти Абены две недели нет в команде – он в сборной. Это подстава для Миенти. Он попал под Джона Кордобу», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.