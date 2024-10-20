Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Генич назвал ответственного за 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Генич назвал ответственного за 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 12-го тура РПЛ «Спартак»«Краснодар» (0:3).

    «Деян Станкович начал играть в три центральных защитника. Целиком и полностью ответственность на сербе.

    Ты не можешь наигрывать тактику на матч, когда защитника Миенти Абены две недели нет в команде – он в сборной. Это подстава для Миенти. Он попал под Джона Кордобу», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах РПЛ.
    • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
    • «Краснодар» лидирует.

    Новости по теме
    Реакция Титова на 0:3 «Спартака» от «Краснодара» 3
    Сперцян сообщил, чем его удивил «Спартак» 3
    Реакция Червиченко на 0:3 «Спартака» от «Краснодара» 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1729416276
    А причем здесь этот лысый шелкоперчик? Станкович сам сказал, что это его ошибка) И не этому диктору судить о футболе)
    Ответить
    alex1951
    1729417843
    Меня другое беспокоит......Вчерасть ,Локо со Спатаком отгребли ,а сегодня ,что ,ждать того же от Динамо и от Коней? Что за эпидемия?
    Ответить
    Taps
    1729418737
    Виноваты воры из менеджмента.
    Ответить
    Янвapь 69
    1729419640
    Гиенычу его конкуренты по борьбе за лохань с помоями не дали вчера захлебнуться в победном экстазе в комментаторской, вот теперь и злобствует
    Ответить
    Fju-2
    1729424206
    Очень удивило, что кто-то подписывается на бусти Сергея Егорова)
    Ответить
    ss21
    1729427306
    А как толжен выстроить схему Станкович если и при 3х цз команда пропускает на 8 минуте?
    Ответить
    Против дэбилов
    1729427478
    Кого и что только не винят, а тут всё просто, ответственен за 0:3 КРАСНЛДАР
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1729431329
    Пропала эйфория про Станковича? Оказалось физрук обыкновенный! Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 