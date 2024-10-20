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    • Терехин предложил список тренеров на замену Станковичу в «Спартаке»

    Терехин предложил список тренеров на замену Станковичу в «Спартаке»

    Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

    «Краснодар» полностью переиграл красно‑белых, поэтому результат матча закономерен. Нет сейчас у «Спартака» таких больших мастеров, какие были в свое время Аленичев и Титов. Именно таких футболистов им не хватает. Очень плохо они сегодня играли, вообще без шансов. Это совсем не тот «Спартак». От спартаковского духа там ничего не осталось.

    Станкович во главе команды, может быть, это и хорошо. Но если «Спартак» сейчас будет проигрывать, то, может быть, лучше российского тренера поставить? Почему нет? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана. Мостового, который сейчас завершает обучение. Хуже точно не будет. Даже лучше будет. Прошедшая игра подтвердила, что «Спартак» сейчас плох. Думаю, что нужно остановить выбор на российском специалисте», – сказал Терехин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    andr45
    1729407619
    ТЕРЕХОВ  «Может быть, лучше российского тренера поставить? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана» ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ» «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий АЛЕНИЧЕВ и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы» ПАРФЕНОВ ТЕКСТИЛЬЩИК июнь 2012 - 7 августа 2015 «ТОСНО» 12 августа 2015 — 16 мая 2018 «УРАЛ» 21 мая 2018 - 19 июля 2020  «АРСЕНАЛ »2 ноября 2020 - 3 сентября 2021 «РОДИНА» 11 июня 2022 - 10 октября 2023 «АКТОБЕ» 1 декабря 2023 - сентября 2024 ЮРАН С 2004 года успел потренировать 15 (ПЯТАДЦАТЬ) клубов, в том числе, в Латвии, Эстонии, Армении, Азербайджане, Казахстане.
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    vvv123
    1729409762
    Вспомни Олег, Юрана из скольких клубов выгоняли, что он тренировал?
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    DOCTOR PENALTY
    1729409955
    Верните Карпина.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729411204
    Каждый, кто приходит в Спартак через 10 туров становится физруком. И так уже лет 20 с гаком. Гыгыгы
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    NewLife
    1729412590
    Матч тв, найдите еще какого-нибудь псевдо патриота, который потребует еще и пиджака))))
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    alefreddy
    1729414505
    может и пора русского тренера но с этим составом только и светит нынешняя позиция в таблице
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    timon2401
    1729414815
    привел хоть одного бы в пример что из перечисленых выше добились как тренеры??
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