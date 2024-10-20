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    • Лапочкин одним словом описал судейство в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Лапочкин одним словом описал судейство в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин оценил работу арбитров на матче 12-го тура «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

    «Великолепное судейство Кирилла Левникова, отлично провел сложную игру, особенно в первом тайме погасил эмоции и довел игру до логического завершения.

    Есть два момента для обсуждения: отменный гол и рука Абены. С судейской точки зрения всe понятно и ясно. У Абены рука была в естественном положении, ничего не увеличивала. Это никогда не будет пенальти, даже после изменения правил. Рука никуда не отставлена. Это никогда не будет наказуемой рукой.

    С офсайдом Кордобы немного ошибся ассистент, не подняв флаг сразу. Очень «толстый» вне игры, надо было поднимать флаг, и не было бы никакого гола. То, что до этого коснулся мяча Умяров, – он именно коснулся, а не сыграл. Поэтому надо смотреть в момент передачи на Кордобу. Итоговое решение было верное.

    Арбитры отработали на очень высоком уровне эту сложную игру», – сказал Лапочкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1729405683
    У сторон,как водится,будет противоположное мнение.Никакое "мерило справедливости",в лице поганого ВАРево,футбол всё равно "не спасёт".В этом его прелесть-отсутствие математических подходов к оценке.
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    Янвapь 69
    1729406887
    Лапочкин чудом отскочил от тюрьмы в своё время и теперь своих корешей-уголовников отмазывает. Левников на глубоком свинском подсосе давно и уверенно сидит, причём всем надзорным инстанциям на это глубоко по#уй - круговая порука
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729411333
    Зажал судья чистый гол и не поставил чистый пенальти. Счёт должен был быть 0-5. В каждом туре судьи тащат хряков. Гыгыгы
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