Лапочкин одним словом описал судейство в матче «Спартак» – «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин оценил работу арбитров на матче 12-го тура «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

В поле судил Кирилл Левников из Петербурга.

«Великолепное судейство Кирилла Левникова, отлично провел сложную игру, особенно в первом тайме погасил эмоции и довел игру до логического завершения.

Есть два момента для обсуждения: отменный гол и рука Абены. С судейской точки зрения всe понятно и ясно. У Абены рука была в естественном положении, ничего не увеличивала. Это никогда не будет пенальти, даже после изменения правил. Рука никуда не отставлена. Это никогда не будет наказуемой рукой.

С офсайдом Кордобы немного ошибся ассистент, не подняв флаг сразу. Очень «толстый» вне игры, надо было поднимать флаг, и не было бы никакого гола. То, что до этого коснулся мяча Умяров, – он именно коснулся, а не сыграл. Поэтому надо смотреть в момент передачи на Кордобу. Итоговое решение было верное.

Арбитры отработали на очень высоком уровне эту сложную игру», – сказал Лапочкин.