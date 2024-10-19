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    • Дуглас Сантос останется легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство

    Дуглас Сантос останется легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство

    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос не избавится от статуса легионера, когда получит гражданство РФ.

    Ситуацию объяснил спортивный юрист Михаил Прокопец.

    «Легионер – cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА.

    Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», – сказал Прокопец.

    • Сообщалось, что Сантос может получить российский паспорт до конца 2024 года.
    • Он в «Зените» с лета 2019-го.
    • Бразилец провел 198 матчей, забил 7 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии (10)
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    fakeid
    1729342272
    а в уставе уефы прописано, что тот же алип у нас не считается легионером, несмотря на то, что заигран за казахстан?
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    Спартач80
    1729342975
    Воооот, тогда пусть становится гражданином РФ =)))
    Ответить
    acor94
    1729344251
    Ну вот, а вы распереживались))
    Ответить
    Каратель помойников
    1729345958
    Да не переживайте, Миллер подсуетится и будет играть как россиянин,а сборная бздиниту нах не нужна. зибнит то латиноамериканский
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729346719
    ФК ГазпромФламенго скоро ещё бразильских легионеров закупит
    Ответить
    Айболид
    1729349550
    Спортивный юМОрист Михаил Прокопец Помойникова-Ананидзе не убедил .
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1729349743
    Сантос - лучший в Лиге.
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