Дуглас Сантос останется легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос не избавится от статуса легионера, когда получит гражданство РФ.

Ситуацию объяснил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Легионер – cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА.

Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», – сказал Прокопец.