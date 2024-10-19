Дуглас Сантос останется легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос не избавится от статуса легионера, когда получит гражданство РФ.
Ситуацию объяснил спортивный юрист Михаил Прокопец.
«Легионер – cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА.
Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», – сказал Прокопец.
- Сообщалось, что Сантос может получить российский паспорт до конца 2024 года.
- Он в «Зените» с лета 2019-го.
- Бразилец провел 198 матчей, забил 7 голов и сделал 33 ассиста.