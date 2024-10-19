Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Дуглас Сантос после получения гражданства РФ не сможет играть за сборную России

    Дуглас Сантос после получения гражданства РФ не сможет играть за сборную России

    Спортивный юрист Михаил Прокопец прояснил аспекты получения защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

    «Согласно пункту 3 статьи 6 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьeй 10 указанного Регламента.

    «Официальным соревнованием», согласно определению из Устава ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

    Сантос выступал на ОИ-2016 в составе национальной сборной Бразилии, выйдя на поле в шести матчах. Футбольный турнир на ОИ-2016 является соревнованием, организованным ФИФА. Следовательно, футбольный турнир Олимпиады является официальным соревнованием по смыслу Устава ФИФА.

    При этом к случаю Дугласа неприменимо ни одно из исключений из вышеуказанного общего правила, предусмотренного статьeй 10 Регламента по применению Устава ФИФА. В частности, ему было больше 21 года, когда он играл за сборную Бразилии на Олимпиаде.

    Таким образом, Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» – это исключительный порядок, даже не упрощeнный», – сообщил Прокопец.

    • Сообщалось, что Сантос может получить российский паспорт до конца 2024 года.
    • Он в «Зените» с лета 2019-го.
    • Бразилец провел 198 матчей, забил 7 голов и сделал 33 ассиста.

    Новости по теме
    Дуглас Сантос останется легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство 10
    В «Зените» отреагировали на новость о скорой выдаче Сантосу российского паспорта 12
    Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную 45
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729341779
    схера ли за особые заслуги, если он прожил здесь 5 лет и тем самым выполнил главное условие для получения паспорта, как обычный гражданин?
    Ответить
    fakeid
    1729341881
    а олимпийский турнир разве под эгидой фифы проходит? во ересь.
    Ответить
    subbotaspartak
    1729342025
    за «особые заслуги перед Россией» ..... без комментариев
    Ответить
    ...уефан
    1729342160
    ...эй, а где потерялись все те, кто говорил, что он не только в Зените будет фейерить, но и нашей сборной пользу приносить!?)...
    Ответить
    anatolich72
    1729342326
    Какое кощунство, за какие заслуги.
    Ответить
    Garrincha58
    1729343069
    Тогда какой смысл ему давать гражданство и какая польза Зениту, что толку Фернандес имеет гражданство он всё равно уехал на Родину и тоже касается Ари
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1729343508
    Блохастым нужно всем дать гражданство.
    Ответить
    MazaiNN
    1729344440
    За особые заслуги перед ОТЕЧЕСТВОМ... А что ты сделал для своей родины?
    Ответить
    Каратель помойников
    1729345184
    Помойка придумает сантосу особые заслуги,не переживайте,надо же ещё латиночку прикупить,а то они там плодятся а зибнит не покупал никого.что тут скажешь,позор он и есть позор
    Ответить
    Айболид
    1729349202
    Помойников-Ананидзе и остальные крючкохвостые квадроберы , как настроение ?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 