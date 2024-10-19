Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Локомотив». Игра состоится 19 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химик»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Ориньо, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехья, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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