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    Ловчев: «Дзюба будет играть до последнего»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о мотивации Артема Дзюбы продолжать карьеру.

    • Нападающего заменили уже на 9-й минуте вчерашнего матча с «Зенитом».
    • 36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.
    • Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.

    – Плохо, что Дзюба травмировался, но ему нужна подпитка какая‑то, чтобы он завелся. Он очень хороший игрок, даже несмотря на то, что ему уже за 35 лет.

    Когда его отправили из «Спартака» в «Томь», он забивал. Когда был в «Ростове», тоже забивал. Когда Спаллетти [на самом деле Роберто Манчини – примечание «Бомбардира»] отправил его в тульский «Арсенал», Артем раскрылся полностью и тоже забивал. Все эти истории его подпитывают. Та же история с Семаком – тому показатель.

    Для него побить рекорд Кержакова – это очередной вызов. И не важно, забьет он оставшиеся голы за «Акрон» или другой клуб. Он не закончит карьеру, пока не побьет данное достижение.

    – Как Овечкин, будет играть до последнего?

    – Да.

    • Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 230 забитых мячей.
    • Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (161+98) отстает на 7 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1729342086
    весь мир пристально следит за тремя вещами: 1) доберётся ли роналду до отметки в 1000 голов 2) побьёт ли овечкин рекорд грецкого 3) обгонит ли дзюба кержакова
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    TIMOTHY
    1729343453
    Нужно перед каждым матчем модель на поле выпускать ) бац и нету Дзюбы)
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