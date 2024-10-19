Ловчев: «Дзюба будет играть до последнего»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о мотивации Артема Дзюбы продолжать карьеру.

Нападающего заменили уже на 9-й минуте вчерашнего матча с «Зенитом».

36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.

Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.

– Плохо, что Дзюба травмировался, но ему нужна подпитка какая‑то, чтобы он завелся. Он очень хороший игрок, даже несмотря на то, что ему уже за 35 лет.

Когда его отправили из «Спартака» в «Томь», он забивал. Когда был в «Ростове», тоже забивал. Когда Спаллетти [на самом деле Роберто Манчини – примечание «Бомбардира»] отправил его в тульский «Арсенал», Артем раскрылся полностью и тоже забивал. Все эти истории его подпитывают. Та же история с Семаком – тому показатель.

Для него побить рекорд Кержакова – это очередной вызов. И не важно, забьет он оставшиеся голы за «Акрон» или другой клуб. Он не закончит карьеру, пока не побьет данное достижение.

– Как Овечкин, будет играть до последнего?

– Да.