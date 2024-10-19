Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 19 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 19 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 19 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умаров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Зиньковского 2
    Ловчев оценил ситуацию с Зиньковским 4
    Зиньковского не включили в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» по двум причинам 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1729341017
    РПЛ пора переименовывать в ПРПЛ
    Ответить
    fakeid
    1729341967
    позор хрякам! после игры рылов не высунут!
    Ответить
    oyabun
    1729342048
    Сильнейшие составы у обеих команд. Должна получится славная заруба.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1729342653
    Хоть Быки и конкуренты Зениту болеть буду за них против антинародного клуба, который тащат судьи в каждом матче. Весь прошлый сезон они были лидерами с большим отрывом по пробитию пенальти и помощи судей. Этот сезон не исключение. Уже больше всех пробили пенальти и играли в большинстве. Гыгыгы
    Ответить
    Номэд
    1729342708
    Светлосиние сегодня в красно-белых цветах будут и болеть за Спартак. Вот где гыгыгы
    Ответить
    subbotaspartak
    1729342777
    Ждём футбол по хорошему
    Ответить
    JIEGEHDA
    1729342903
    Никто не хочет сказать что у народной команды 3 русских только в старте? Или это уже не уместно ? Или уместно только когда это говорят о Зените?
    Ответить
    =Cпартак=
    1729343773
    вперед состав.удачи нам и победы
    Ответить
    Мордаванин
    1729344390
    абена рябая баба жестокийумар) быки рвать это отребье
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1729349853
    Во вчерашней газете была заметка, что Спартачку вдули сегодня по самые гланды. И не ошиблись.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 