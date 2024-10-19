Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 19 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умаров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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