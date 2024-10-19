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    • Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера

    Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера

    Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников ответил, кого из российских тренеров считает самым прогрессивным.

    – Кто из более молодых тренеров производит на вас наибольшее впечатление?

    Михаил Галактионов. Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер.

    • Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
    • До этого 40-летний специалист работал в «Пари НН», «Ахмате» и молодежной сборной России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1729339426
    Половина болельщиков депо его совсем недавно кляли и обзывали "физруком".
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    Борис34684
    1729340085
    Полностью согласен с Овчинниковым, для российской молодёжи такие и нужны.
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