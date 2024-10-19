Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников ответил, кого из российских тренеров считает самым прогрессивным.
– Кто из более молодых тренеров производит на вас наибольшее впечатление?
– Михаил Галактионов. Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер.
- Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
- До этого 40-летний специалист работал в «Пари НН», «Ахмате» и молодежной сборной России.