Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников ответил, кого из российских тренеров считает самым прогрессивным.

– Кто из более молодых тренеров производит на вас наибольшее впечатление?

– Михаил Галактионов. Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер.