Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о непростом характере Александра Соболева.

– Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать – в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.

– Не в душе, надеюсь?

– Нет, нет, нет. В душе – никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду.