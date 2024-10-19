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    • Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»

    Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о непростом характере Александра Соболева.

    – Соболев – парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать – в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.

    – Не в душе, надеюсь?

    – Нет, нет, нет. В душе – никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду.

    • Соболев летом сменил «Спартак» на «Зенит».
    • С тех пор Александра в сборную не вызывали.
    • Черчесов сейчас в сборной Казахстана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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