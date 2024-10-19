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    «Оренбург» пожаловался на «Химки» в РФС

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб подал на «Химки» в палату по разрешению споров РФС. Химчане до сих пор не оплатили летний трансфер Лукаса Веры.

    «Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

    Однозначно то, что «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги.

    Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», – сказал Еремякин.

    • Речь идет о сумме в 1 миллион евро.
    • В сезоне РПЛ у Веры 11 матчей, гол, ассист.
    • В «Оренбурге» Лукас был 2 года.

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    Источник: Sport24

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