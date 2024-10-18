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    • Спартаковец Умяров назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

    Спартаковец Умяров назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров порассуждал о том, кто заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

    – В конце октября состоится вручение «Золотого мяча». Кто твой фаворит?

    – Кто там в лидерах? Родри, Винисиус, Беллингем... Конечно, я бы хотел, чтобы приз достался игроку из центра поля. Считаю, Родри за этот год заслужил.

    Но не скажу, что Винисиус, Беллингем или тот же Карвахаль были хуже. Поэтому будет тяжелый выбор.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • Ожидается, что приз достанется вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    18.10.2024 23:59
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