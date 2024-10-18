Спартаковец Умяров назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров порассуждал о том, кто заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

– В конце октября состоится вручение «Золотого мяча». Кто твой фаворит?

– Кто там в лидерах? Родри, Винисиус, Беллингем... Конечно, я бы хотел, чтобы приз достался игроку из центра поля. Считаю, Родри за этот год заслужил.

Но не скажу, что Винисиус, Беллингем или тот же Карвахаль были хуже. Поэтому будет тяжелый выбор.