Губерниев отреагировал на травму Дзюбы

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал повреждение, полученное Артемом Дзюбой в начале игры 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».
- Нападающего заменили уже на 9-й минуте.
- 36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.
- Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.
– Ну, это спорт. Конечно, хотелось посмотреть, как Дзюба проявит себя в матче против «Зенита». Но сейчас остается ему только пожелать здоровья и скорейшего возвращения.
К тому же есть еще матч второго круга. Да, в Петербурге, но тем интереснее.
– Опять же, рекорды Кержакова и Лоськова падут?
– По‑прежнему считаю, что рекорд Кержакова Артем побьет уже в этом сезоне.
Что касается рекорда Лоськова, официально в футболе пасы не считают, как в хоккее, но учитывая, что ему осталось семь очков до него – тоже побьет. Если будет здоров, конечно.
- Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 230 забитых мячей.
- Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (161+98) отстает на 7 баллов.