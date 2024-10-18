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    Губерниев отреагировал на травму Дзюбы

    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал повреждение, полученное Артемом Дзюбой в начале игры 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

    • Нападающего заменили уже на 9-й минуте.
    • 36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.
    • Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.

    – Ну, это спорт. Конечно, хотелось посмотреть, как Дзюба проявит себя в матче против «Зенита». Но сейчас остается ему только пожелать здоровья и скорейшего возвращения.

    К тому же есть еще матч второго круга. Да, в Петербурге, но тем интереснее.

    – Опять же, рекорды Кержакова и Лоськова падут?

    – По‑прежнему считаю, что рекорд Кержакова Артем побьет уже в этом сезоне.

    Что касается рекорда Лоськова, официально в футболе пасы не считают, как в хоккее, но учитывая, что ему осталось семь очков до него – тоже побьет. Если будет здоров, конечно.

    • Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 230 забитых мячей.
    • Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (161+98) отстает на 7 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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