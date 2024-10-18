Губерниев отреагировал на травму Дзюбы

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал повреждение, полученное Артемом Дзюбой в начале игры 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

Нападающего заменили уже на 9-й минуте.

36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.

Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.

– Ну, это спорт. Конечно, хотелось посмотреть, как Дзюба проявит себя в матче против «Зенита». Но сейчас остается ему только пожелать здоровья и скорейшего возвращения.

К тому же есть еще матч второго круга. Да, в Петербурге, но тем интереснее.

– Опять же, рекорды Кержакова и Лоськова падут?

– По‑прежнему считаю, что рекорд Кержакова Артем побьет уже в этом сезоне.

Что касается рекорда Лоськова, официально в футболе пасы не считают, как в хоккее, но учитывая, что ему осталось семь очков до него – тоже побьет. Если будет здоров, конечно.