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    «Динамо» Мх – ЦСКА: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 19 октября

    В субботу, 19 октября, в 12-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Махачкала и ЦСКА. Игра состоится в Каспийске, начало – в 19:00 (мск).

    «Динамо» Махачкала

    Команда Хасанби Биджиева набрала 11 очков и находится на 11-м месте в РПЛ. Махачкалинцы добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 5:9.

    Последние результаты «Динамо» Мх:

    ЦСКА

    ЦСКА набрал 20 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 6 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 21:7.

    Предыдущие результаты ЦСКА:

    • 06.10.24 «Динамо» М – ЦСКА – 1:2 РПЛ;

    • 01.10.24 «Пари НН» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;

    • 28.09.24 ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 РПЛ.

    Прогноз на матч «Динамо» Мх – ЦСКА

    Махачкалинцы – самая скучная команда нынешнего сезона – в 11 играх с их участием было забито всего 14 мячей. ЦСКА хорош в атаке, но в гостевом матче вряд ли будет стремиться к разгрому. Ожидаем не результативного матча и победы гостей, прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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