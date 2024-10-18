Тренер «Акрона» объяснил разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

– Что не получилось в этой игре?

– Многое. Самое главное – очень много говорили о том, что Вендел создает полусредние зоны, за спиной получая матч, не хватило правильной реакции на это. Он часто входил в эти зоны и прижимал нас к воротам, и отсюда мы получали частые угрозы, некоторые из которых привели к голам.

Тот случай, когда есть такой футболист, как Вендел, у которого это очень хорошо получается. Понимали это, знали, тренировали, акцентировали на этом внимание. Это одна из ключевых проблем.

Вторая – реакция на потерю мяча, как команда атаковала на скорости. Не хватило баланса, как и в предыдущем матче.

Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления.

Надо отметить, что первый голевой момент создали мы. Провели хорошую атаку – пустые ворота, игрок в воротах, подними мяч, чуть‑чуть ударь в сторону, тогда был бы гол. Это бы придало дополнительную энергию футболистам, заставило бы игроков «Зенита» задуматься.

После этого в наши ворота быстро залетели два мяча. По сути, игра была закончена.

– Вынужденная замена Дзюбы повлияла на вашу игру?

– Безусловно, происходит замена лидера команды в самом начале матча. В этой ситуации потеряли еще и слот (для замены), который хотели использовать для усиления во фланговых зонах.

Где‑то что‑то у нас не получалось именно из‑за потери игрока, на которого был расчет в атаке. Так сложилось. Надеюсь, что это спазм, не более того. Потому что не было резкой, колющей боли.