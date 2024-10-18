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    Тренер «Акрона» объяснил разгромное поражение от «Зенита»

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Что не получилось в этой игре?

    – Многое. Самое главное – очень много говорили о том, что Вендел создает полусредние зоны, за спиной получая матч, не хватило правильной реакции на это. Он часто входил в эти зоны и прижимал нас к воротам, и отсюда мы получали частые угрозы, некоторые из которых привели к голам.

    Тот случай, когда есть такой футболист, как Вендел, у которого это очень хорошо получается. Понимали это, знали, тренировали, акцентировали на этом внимание. Это одна из ключевых проблем.

    Вторая – реакция на потерю мяча, как команда атаковала на скорости. Не хватило баланса, как и в предыдущем матче.

    Мы оказались не совсем готовы психологически. Потому что когда перемещались, то часто не верили, что можем победить в том или ином единоборстве, сыграть на опережение, отыграть этот эпизод удачнее, чтобы не было такого давления.

    Надо отметить, что первый голевой момент создали мы. Провели хорошую атаку – пустые ворота, игрок в воротах, подними мяч, чуть‑чуть ударь в сторону, тогда был бы гол. Это бы придало дополнительную энергию футболистам, заставило бы игроков «Зенита» задуматься.

    После этого в наши ворота быстро залетели два мяча. По сути, игра была закончена.

    – Вынужденная замена Дзюбы повлияла на вашу игру?

    – Безусловно, происходит замена лидера команды в самом начале матча. В этой ситуации потеряли еще и слот (для замены), который хотели использовать для усиления во фланговых зонах.

    Где‑то что‑то у нас не получалось именно из‑за потери игрока, на которого был расчет в атаке. Так сложилось. Надеюсь, что это спазм, не более того. Потому что не было резкой, колющей боли.

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Дзюбу заменили уже на 9-й минуте.
    • 36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1729276346
    Хоть и проиграли держались молодцом
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