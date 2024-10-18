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    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 18 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 18 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Акрон»: Волков, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Бакаев.

    Главный тренер: Заур Тедеев

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Нино, Алип, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1729260349
    Пожелаем удачи "Акрону".Чтобы в их ворота пеналь не поставили.
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    Semenycch
    1729261454
    Мостовой на поле только для лимита, в остальном состав боевой!
    Ответить
    TIMOTHY
    1729261636
    Рекордсмен в старте) ждём
    Ответить
    sanches85
    1729262503
    Мостовой в составе южноамериканской команды)))))) Иппать! Неее нам такой футбол не нужен
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729262781
    Итак, снова в основе в поле ФК ГазпромФламенго лишь один россиянин
    Ответить
    Номэд
    1729262932
    Фестиваль педо-рио в голубом.
    Ответить
    Борис34684
    1729265801
    Сборная латиносов в России, укуеть. Пора лимит ужесточать, чем раньше тем лучше.
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