Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Бакаев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Нино, Алип, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!