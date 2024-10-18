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    • Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Таавун» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Таавун» – 19 октября 2024 года

    В 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии встретятся команды с разной формой: «Дамак», занимающий 13-е место с 6 очками, и «Аль-Таавун», который находится на 5-й строчке с 10 очками. «Дамак» показывает нестабильную игру и имеет проблемы в обороне, тогда как «Аль-Таавун» уверенно идет в верхней части таблицы и стабильно набирает очки. История личных встреч указывает на небольшое преимущество «Аль-Таавуна», который забивает в 5 из 7 последних матчей против «Дамака».

    Анализ команды «Дамак»

    «Дамак» под руководством Космина Контры продолжает бороться за улучшение результатов, однако команда испытывает трудности в обороне, пропуская в 9 из 11 последних матчей. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 8, что соответствует средней пропускаемости 1.60 гола за игру и результативности 1.20 гола. Лучший бомбардир команды – Жорж-Кевин Нкуду, который забил 3 гола в 7 матчах.

    Последние 5 матчей «Дамака»:

    • «Дамак» 1:0 «Аль-Шабаб Эр-Рияд»

    • «Аль-Оруба» 1:0 «Дамак»

    • «Аль-Нажма» 2:0 «Дамак» (Кубок короля)

    • «Аль-Ахли Джидда» 4:2 «Дамак»

    • «Дамак» 3:1 «Аль-Охдуд»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Пропускает в 9 из 11 последних матчей.

    Анализ команды «Аль-Таавун»

    Под руководством Периклеса Чамуски «Аль-Таавун» демонстрирует уверенную игру, занимая 5-е место с 10 очками после 6 туров. Команда стабильно забивает, отличившись в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Аль-Таавун» забил 7 голов и пропустил 6, что дает среднюю результативность 1.40 гола за игру и пропускаемость 1.20 гола. Лучший бомбардир команды – Муса Барроу, который забил 5 голов в 10 матчах.

    Последние 5 матчей «Аль-Таавуна»:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в 4 последних матчах.

    Личные встречи:

    • 26.04.2024: «Дамак» 0:1 «Аль-Таавун»

    • 05.11.2023: «Аль-Таавун» 0:0 «Дамак»

    • 04.03.2023: «Дамак» 1:2 «Аль-Таавун»

    • 16.09.2022: «Аль-Таавун» 1:1 «Дамак»

    • 27.06.2022: «Дамак» 1:1 «Аль-Таавун»

    Прогноз и ставки

    «Аль-Таавун» выглядит более уверенно на фоне слабых результатов «Дамака». Учитывая успешные выступления «Аль-Таавуна» в личных встречах, гости имеют все шансы на победу.

    1. Наиболее безопасная ставка: Победа «Аль-Таавуна» (2.00). Учитывая форму команд и результаты очных встреч, это наиболее вероятный исход.

    2. Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.85). Слабость обороны обеих команд предполагает возможность голов с обеих сторон.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Аль-Таавуна» (9.00). С учетом текущей формы и атакующего потенциала, такой результат выглядит возможным.

    Рекомендация: Победа «Аль-Таавуна» с точным счетом 2:1 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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