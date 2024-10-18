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    • Черданцев: «Неправильно сейчас проводить матч «Спартак» – «Краснодар»

    Черданцев: «Неправильно сейчас проводить матч «Спартак» – «Краснодар»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен расписанием РПЛ из-за игры 12-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Знаю, какие проблемы у РПЛ с составлением календаря. Очень сложно сделать тот вариант, который подойдет всем.

    Но в будущем нужно учитывать – не ставить такие афишные матчи после паузы на сборные. Таких игр немного. Неправильно проводить их сразу после возобновления сезона.

    Мы не знаем, в какой форме находятся футболисты. Кто куда летал, откуда прилетел. При таком количестве иностранцев из дальнего зарубежья пауза на сборные всегда плохо сказывается на выступлении команд.

    Было бы здорово сыграть матч «Спартака» и «Краснодара» до паузы на сборные. Я вообще не представляю, в каком состоянии находятся ведущие игроки команд.

    Все знают обстоятельства «Краснодара». Зачем давать команде выезд в Москву после паузы? Как Кордоба доберется до своей команды и как он будет играть?» – сказал Черданцев.

    • «Спартак» примет «Краснодар» в субботу в 16:30 мск.
    • Перед очным матчем москвичи занимают 6-е место в таблице РПЛ, а южане лидируют в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:45
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    Комментарии (3)
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    FWSPM
    1729256230
    Главное что из газовика давно никто никуда не ездит. Сосредоточены на главном.
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    Интерес
    1729256603
    В этом и суть футбола-готовности к преодолению обороны соперника,объективных и субъективных обстоятельств. Остальным посвящается :не ходите,девки,замуж,ничего хорошего...".
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    ...уефан
    1729256952
    ...г-н Черданцев, наверное, забыл про принципы турнирного равенства ВСЕХ команд чемпионата? Леги, сборники и прочие - проблемы самих клубов. Тем более, что наша сборная пока в не игры...
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