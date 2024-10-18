Черданцев: «Неправильно сейчас проводить матч «Спартак» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен расписанием РПЛ из-за игры 12-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Знаю, какие проблемы у РПЛ с составлением календаря. Очень сложно сделать тот вариант, который подойдет всем.

Но в будущем нужно учитывать – не ставить такие афишные матчи после паузы на сборные. Таких игр немного. Неправильно проводить их сразу после возобновления сезона.

Мы не знаем, в какой форме находятся футболисты. Кто куда летал, откуда прилетел. При таком количестве иностранцев из дальнего зарубежья пауза на сборные всегда плохо сказывается на выступлении команд.

Было бы здорово сыграть матч «Спартака» и «Краснодара» до паузы на сборные. Я вообще не представляю, в каком состоянии находятся ведущие игроки команд.

Все знают обстоятельства «Краснодара». Зачем давать команде выезд в Москву после паузы? Как Кордоба доберется до своей команды и как он будет играть?» – сказал Черданцев.