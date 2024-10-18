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    Лукаку объяснил, почему ему было некомфортно в АПЛ

    Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил, что ему было некомфортно в английском футболе.

    • Бельгиец играл в АПЛ за «Челси», «МЮ» и «Эвертон».

    «В Англии меня хотели усадить в штрафную. Они видят кого-то, кто сложен, как я, и думают: «Новый Дидье Дрогба». Я не такой.

    Дидье был ближе к воротам, он мог держать мяч независимо от того, откуда ты его посылаешь. Это было не в моем стиле», – сказал Лукаку.

    • «Наполи» купил 31-летнего Ромелу летом у «Челси» за 30 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Лукаку 5 матчей, 3 гола, 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    "Наконечник копья",иногда смертельно-эффективный,а чаще-восхитительно-забавный в своих промахах.
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