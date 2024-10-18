Лукаку объяснил, почему ему было некомфортно в АПЛ

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил, что ему было некомфортно в английском футболе.

Бельгиец играл в АПЛ за «Челси», «МЮ» и «Эвертон».

«В Англии меня хотели усадить в штрафную. Они видят кого-то, кто сложен, как я, и думают: «Новый Дидье Дрогба». Я не такой.

Дидье был ближе к воротам, он мог держать мяч независимо от того, откуда ты его посылаешь. Это было не в моем стиле», – сказал Лукаку.