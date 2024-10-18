Погба – о возвращении после дисквалификации: «Это будет новый Погба»

Полузащитник Поль Погба прокомментировал смягчение наказания за допинг. В следующем году француз вернется на поле.

Француз отбывает дисквалификацию за допинг.

Срок бана сократили с 4 до 1,5 года. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.

Сообщалось, что подписать 31-летнего футболиста хочет «Марсель».

«Это будет новый Погба: более голодный, мудрый и сильный. В этом году я тренировался один с тренерами и готов вернуться к нормальной жизни в 2025 году. У меня есть только одно желание – играть в футбол.

Любовь болельщиков никогда не была недостатком. Я не мог общаться с игроками «Юве» из-за юридических проблем, но многие партнеры по команде в прошлом и настоящем оказывали мне поддержку. Хуан Куадрадо звонил каждые два дня и смешил меня. Дибала прислал много сообщений, потом Влахович, Маккенни, Веа, Кин...» – сказал Погба в интервью La Gazzetta dello Sport.