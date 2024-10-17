Орлов ответил, кто сильнее – Вендел или Барко

Комментатор Геннадий Орлов сравнил лидеров «Зенита» и «Спартака».
– Что ж, можно только похвалить красно-белых за трансфер Эсекьеля Барко. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки.
Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.
– Барко был бы игроком основы сине-бело-голубых?
– А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля.
Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.
- Барко куплен «Спартаком» у «Ривер Плейта» летом за 14 миллионов евро.
- Вендел в «Зените» с 2020 года.
- «Зенит» идет в РПЛ 3-м, «Спартак» – 6-м.