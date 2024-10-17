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    Орлов ответил, кто сильнее – Вендел или Барко

    Комментатор Геннадий Орлов сравнил лидеров «Зенита» и «Спартака».

    – Что ж, можно только похвалить красно-белых за трансфер Эсекьеля Барко. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки.

    Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.

    – Барко был бы игроком основы сине-бело-голубых?

    – А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля.

    Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.

    • Барко куплен «Спартаком» у «Ривер Плейта» летом за 14 миллионов евро.
    • Вендел в «Зените» с 2020 года.
    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м, «Спартак» – 6-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729184870
    Сравнили Вендела с неликвидом. Гыгыгы
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    Добрейший
    1729185859
    Вендел бездарь по сравнению с Барко. Недаром зинитец пытался его заполучить, но Эсикьель выбрал правильный путь.
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