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    • Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

    Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

    Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2024/25. Он учитывает заработок в клубах, а также доходы от нефутбольной деятельности (рекламные контракты и доходы от бизнеса).

    Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду. Форвард «Аль-Насра» заработает в этом сезоне 285 миллионов долларов.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

    1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);
    2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн (60+75 млн);
    3. Неймар («Аль-Хилаль») – 110 млн (80+30 млн);
    4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн (100+4 млн);
    5. Килиан Мбаппе («Реал») – 90 млн (70+20 млн);
    6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн (46+14 млн);
    7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55 млн (40+15 млн);
    8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн (35+18 млн);
    9. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн (48+4 млн);
    10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4 млн).

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    Источник: Forbes

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