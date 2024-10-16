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    • Семак сообщил, кто из футболистов «Зенита» точно не сыграет с «Акроном»

    Семак сообщил, кто из футболистов «Зенита» точно не сыграет с «Акроном»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах в команде.

    – Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

    – Есть ли новости по поводу возвращения в общую группу Глушенкова?

    – Пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.

    – Рассчитываете ли на Эраковича, который во вторник играл за сборную Сербии против сборной Испании?

    – Посмотрим на его состояние. Он только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.

    • В 12-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном».
    • Матч состоится в пятницу, 18 октября, в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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