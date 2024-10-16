Семак сообщил, кто из футболистов «Зенита» точно не сыграет с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах в команде.
– Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.
– Есть ли новости по поводу возвращения в общую группу Глушенкова?
– Пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.
– Рассчитываете ли на Эраковича, который во вторник играл за сборную Сербии против сборной Испании?
– Посмотрим на его состояние. Он только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.
- В 12-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном».
- Матч состоится в пятницу, 18 октября, в 18:00 мск.