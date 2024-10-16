Семак сообщил, кто из футболистов «Зенита» точно не сыграет с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах в команде.

– Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

– Есть ли новости по поводу возвращения в общую группу Глушенкова?

– Пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.

– Рассчитываете ли на Эраковича, который во вторник играл за сборную Сербии против сборной Испании?

– Посмотрим на его состояние. Он только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.