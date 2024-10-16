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    Семак оценил «Акрон» перед матчем с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике своей команды.

    • В 12-м туре РПЛ петербуржцы на выезде сыграют с «Акроном».
    • Матч состоится в пятницу, 18 октября, в 18:00 мск.

    – Какое впечатление на вас производит «Акрон»?

    – Команда играет в хороший агрессивный футбол, пытается много прессинговать, контролировать мяч. Нас ждет хорошая игра.

    – Как оцениваете восьмое место новичка по итогам 11 туров?

    – Ничего не заслуженного не бывает. Команда заслужила это место своей игрой. «Акрон» забивает, старается играть в атакующий футбол. И это приносит свои плоды.

    – Два кубковых матча с «Акроном» сложились для «Зенита» по‑разному. Поражение в серии пенальти в гостях и крупная победа дома. С чем вы это связываете?

    – В первой игре, к сожалению, пропустили мяч с пенальти. Но вообще в кубковых матчах и играх чемпионата у команд разные составы.

    Поэтому проводить параллели между теми играми и предстоящей очень сложно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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