Тухель прокомментировал назначение на пост тренера сборной Англии

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями в связи с назначением.
«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов.
Иметь шанс представлять Англию – огромная честь, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.
Мы сделаем все возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Хочу поблагодарить Футбольную ассоциацию за доверие, с нетерпением жду начала нашего совместного пути», – сказал Тухель.
- Новый тренер приступит к работе с 1 января.
- Сейчас сборную возглавляет Ли Карсли.
- Он исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.