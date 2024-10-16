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    • Тухель прокомментировал назначение на пост тренера сборной Англии

    Тухель прокомментировал назначение на пост тренера сборной Англии

    Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями в связи с назначением.

    «Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов.

    Иметь шанс представлять Англию – огромная честь, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

    Мы сделаем все возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Хочу поблагодарить Футбольную ассоциацию за доверие, с нетерпением жду начала нашего совместного пути», – сказал Тухель.

    • Новый тренер приступит к работе с 1 января.
    • Сейчас сборную возглавляет Ли Карсли.
    • Он исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.

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    Источник: сайт сборной Англии

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1729098588
    ...Тухель на английском созвучно - to hell... На русском, примерно - пошло всё к чёрту!) Или, просто - к чёрту. К чему это я?)...
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