Тухель прокомментировал назначение на пост тренера сборной Англии

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями в связи с назначением.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов.

Иметь шанс представлять Англию – огромная честь, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

Мы сделаем все возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Хочу поблагодарить Футбольную ассоциацию за доверие, с нетерпением жду начала нашего совместного пути», – сказал Тухель.