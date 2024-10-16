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    • Петржела перечислил игроков «Зенита», заслуживавших «Золотой мяч»

    Петржела перечислил игроков «Зенита», заслуживавших «Золотой мяч»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что несколько игроков петербургской команды были достойны «Золотого мяча».

    «Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в свое время. Это были самые большие звезды России – они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером.

    Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», – заявил Петржела.

    • Тренер возглавлял петербургскую команду с 2002 по 2006 год.
    • В 2003-м он выиграл с «Зенитом» Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729097835
    При всем уважении, но Радимов не тянет на звезду. Шава однозначно лучший российский футболист последних лет 30. Гыгыгы
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    Спартач80
    1729098171
    Зовите санитаров....
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    ziborock
    1729098783
    Алвес, Роббен, Рибери, Ибрагимович, Нойер, Иньеста, Месси, Роналду, Пуйоль, Пике, Хави, Снейдер .... Хотелось бы спросить у деда, лучше кого из вышеперечисленных были Радимов и Кержаков с Аршавиным?!)))
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    БеZуМныЙ
    1729100151
    Вот интересно кто всё время берёт интервью у этого пана? Создаётся впечатление что это всё выдумки журналюг.
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    ...уефан
    1729101607
    ...ну, с похмелья чешский человек! Ну, что, уж тут!)...
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