Петржела перечислил игроков «Зенита», заслуживавших «Золотой мяч»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что несколько игроков петербургской команды были достойны «Золотого мяча».

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в свое время. Это были самые большие звезды России – они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером.

Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», – заявил Петржела.