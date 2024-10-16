Петржела перечислил игроков «Зенита», заслуживавших «Золотой мяч»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что несколько игроков петербургской команды были достойны «Золотого мяча».
«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в свое время. Это были самые большие звезды России – они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером.
Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», – заявил Петржела.
- Тренер возглавлял петербургскую команду с 2002 по 2006 год.
- В 2003-м он выиграл с «Зенитом» Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата России.