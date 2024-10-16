Слуцкий: «Дзюба сильнее 80% форвардов РПЛ»

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что Артема Дзюбу недооценивают.

Форвард в сентябре присоединился к «Акрону» в качестве свободного агента.

Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.

Дзюба несколько месяцев не мог найти команду после ухода из «Локомотива».

«Он большой игрок, который на протяжении всей карьеры доказывал свою профессиональную состоятельность, по крайней мере, в рамках чемпионата России.

Куда бы он ни уходил в аренду, где бы он ни был, он везде доказывал эффективность. Все говорят: он не быстрый. Но он никогда не был быстрым. Нельзя потерять то, чего у тебя нет.

Я еще на Т-Лиге сказал во всех интервью: кто возьмет Артема, тот сорвет джепот. Для меня, когда он находится столько времени без команды, просто не укладывается в голове.

Он до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях, и все продолжают сомневаться. «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него? – вот так надо ставить вопрос. Причем практически в 90 процентов клубов, в которых он может оказаться.

Для меня вообще нет ничего удивительного, что он заходит и с первого тура начинает играть по 90 минут, играя в теннис, тренируясь с хоккеистами, играя в Т-Лиге, потому что уровень мастерства настолько высок, настолько стабилен… Что вот эти разговоры: «Не, ну вот он уже…» Что вот он уже?

Если он даже выпал в концовке сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава «Локомотива», где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, «Локомотив» занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен.

Это лучший бомбардир чемпионатов России за все времена, которому принадлежат все рекорды, который безумно любит и умеет играть в футбол, который принципиального уровня масштаба личности человек.

Для меня это было настолько очевидно. Когда не самые большие клубы говорят: «Нет, мы Артемом Дзюбой не интересуемся». Хорошо, боритесь за выживание.

Он продолжает карьеру ради двух рекордов – Кержакова и Лоськова. Он может вполне это сделать уже до зимней паузы», – сказал Слуцкий.