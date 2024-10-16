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    • Тухель ответил на недовольство фанатов, что сборную Англии возглавил иностранец

    Тухель ответил на недовольство фанатов, что сборную Англии возглавил иностранец

    Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на претензии болельщиков.

    • Английские фанаты критикуют приглашение в сборную иностранного тренера.
    • Это лишь третий случай в истории национальной команды.

    «Жаль, что у меня немецкий паспорт. Но болельщики должны знать, что я люблю АПЛ и Англию в целом. Мне нравилось здесь жить.

    Надеюсь, я смогу показать им, что горжусь тем, что являюсь тренером сборной Англии. Я сделаю все, чтобы проявить уважение к этой работе и этой стране», – сказал Тухель.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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