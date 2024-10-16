Тухель ответил на недовольство фанатов, что сборную Англии возглавил иностранец

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на претензии болельщиков.

Английские фанаты критикуют приглашение в сборную иностранного тренера.

Это лишь третий случай в истории национальной команды.

«Жаль, что у меня немецкий паспорт. Но болельщики должны знать, что я люблю АПЛ и Англию в целом. Мне нравилось здесь жить.

Надеюсь, я смогу показать им, что горжусь тем, что являюсь тренером сборной Англии. Я сделаю все, чтобы проявить уважение к этой работе и этой стране», – сказал Тухель.