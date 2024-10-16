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    • Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего игрока соперника в медиафутбольном матче

    Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего игрока соперника в медиафутбольном матче

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался по поводу ситуации между Артемом Дзюбой, представлявшим команду Mandalorian Team, и хавбеком «Амкала» Антоном Чужим в финале медиафутбольного турнира Т-Лига.

    «Что значит: «Меня пнули – я отказался играть»? Ты послал нахер – тебя пнули. Играйте дальше. В чем дело? Конечно, они отказались играть, потому что они [«Амкал»] уже горели 0:3.

    Вы заглотили три гола за три минуты и тут же спровоцировали скандал после обычного фола. Парень даже пытался извиниться за свой фол.

    А они ушли и сорвали финал. Нахрена вы вообще выходили? Я из профессионального спорта, для меня такое поведение неприемлемо. Но я допускаю, что в медиалиге это нормально.

    «Амкал» повел себя достойно, защищая Чужого? В чем достоинство? Ему влетел пендаль после определенных действий. Футболист неадекватно отреагировал на обычный фол, послал человека, что не делается в мужских взаимоотношениях, вызвал нереальный скандал. Когда соперник пытался извиниться, отмахнулся и случился словесный понос.

    Естественно, «Мандалорцы» начали защищать своего товарища, что тоже по-футбольному верно. И в момент оскорблений тебе прилетел пинок.

    Мне понравились слова Чужого: «За то, что я всех обматерил, должны дать желтую, а Дзюбе за пинок – красную». Это откуда вообще такие правила? Достойно было бы выйти и обыграть после этого команду Дзюбы, а не уходить», – сказал Слуцкий.

    • В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.
    • Позднее 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в РПЛ.

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    Источник: подкаст «Т-Лига Уличного Футбола»

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